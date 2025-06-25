Электростанция «8 Ноября»: Символ силы и энергетической независимости Азербайджана

Став движущей силой в изменении энергетического ландшафта региона, Азербайджан последовательно продолжает политику, направленную на совершенствование энергоинфраструктуры и, как следствие, укрепление своей роли как ключевого энергетического хаба.

Благодаря сильной энергетической стратегии, Азербайджан сегодня выступает гарантом надежных поставок, стабильности и устойчивости на мировом энергетическом рынке. Стремясь обеспечить устойчивое развитие, страна активно инвестирует в сферу энергетики, уделяя особое внимание созданию новых и модернизации действующих энергетических мощностей, развитию трансрегиональных энергокоридоров, а также расширению международного сотрудничества в этой сфере.

Очередным ярким воплощением энергетической стратегии Азербайджана стало открытие в Мингячевире новой тепловой электростанции, получившей символическое название - «8 Ноября», в честь Дня Великой Победы во Второй Карабахской, Отечественной войне.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев так сказал об этом, выступая на церемонии открытия новой электростанции: «Выбор названия для этой станции не занял много времени. Из предложенных вариантов я выбрал «8 Ноября», потому что это дата нашей славной Победы. Победа к лицу нашему народу, нашему государству. Уверен, что жизнь этой станции будет долгой, а ее деятельность – успешной».

«Открытие электростанции «8 Ноября» - прекрасное событие. В целом создание этой станции, которая значительно усилит энергетический потенциал Азербайджана, и завершение всех работ в короткие сроки демонстрируют мощь, потенциал нашей страны, опыт и профессионализм наших энергетиков. Сегодня электростанция «8 Ноября» является крупнейшей электростанцией нашей страны. Эта электростанция мощностью 1880 мегаватт, конечно, усилит наш энергетический потенциал, повысит эффективность энергосистемы и, таким образом, еще больше укрепит статус Мингячевира как энергетического центра не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа», - подчеркнул глава государства.

Большая стройка

Крупнейшая тепловая электростанция Южного Кавказа - ТЭС «Азербайджан» была построена по инициативе и под непосредственным руководством великого лидера Гейдара Алиева.

Еще в советский период эта станция стала одним из важных энергетических центров Кавказа. Фундамент электростанции был заложен в 1974 году, а 20 октября 1981 года был введен ее первый энергоблок.

ТЭС «Азербайджан», построенная как всенародная стройка в рамках бывшего СССР, сыграла ключевую роль в обеспечении электроэнергией независимого Азербайджана в период распада Советского Союза и зарекомендовала себя как самое стабильное и надежное предприятие национальной энергосистемы.

В 2018 году началась реконструкция электростанции - был проведен капитальный ремонт и модернизация, что позволило восстановить 620 МВт мощности и продлить срок службы станции еще на 20 лет.

Новый энергоблок мощностью 1280 МВт начал строиться 13 февраля 2023 года по поручению Президента Ильхама Алиева.

В рамках проекта:

Интегрированы 4 газовые турбины (320 МВт) с существующими паровыми турбинами №7 и №8.

КПД станции увеличен до 55%, расход условного топлива снижен с 340 до 225 г/кВтч.

Обеспечена экономия до 1 млрд кубометров природного газа в год и сокращение выбросов углерода на 2 млн тонн.

Благодаря использованию избыточного пара дополнительно подключена паровая турбина №6, что увеличило общую мощность до 1970 МВт и снизило расход топлива до 210–215 г/кВтч.

Проект реализован при участии ведущих международных компаний: Ansaldo Energia, AFRY, Franco Tosi (Италия), Dongfang и TBEA (Китай), IDOM (Испания), SRMZ (Россия) и др. Положительные заключения даны TEPSCO (Япония), McKinsey & Company (США), ABB (Швеция) и другими экспертами.

Новая станция интегрирована с системой управления SCADA, оснащена современными системами автоматизации и контроля.

Сегодня в Мингячевире вырабатывается свыше 40% электроэнергии Азербайджана.

В настоящее время генерационная мощность электростанции «Азербайджан» составляет 1800 мегаватт, мощность станции «8 Ноября» – 1880 мегаватт, а мощность гидроэлектростанции – более 400 мегаватт.

Вопрос национальной безопасности

Мощность, эффективность, экспорт - новая электростанция «8 Ноября» отражает сразу несколько приоритетных целей, заложенных в энергетическую стратегию Азербайджана.

Запуск станции значительно повысит общую производительность энергосистемы Азербайджана, снизит расход топлива и расширит экспортные возможности страны, особенно в условиях высокого спроса на азербайджанский газ на мировом рынке. Это укрепляет роль Азербайджана как надежного партнера в обеспечении энергетической безопасности Европы и ускоряет переход к «зеленой» энергетике.

В то же время наращивание генерирующих мощностей, рациональное использование ресурсов и развитие «чистой» энергии одновременно обеспечивают внутреннюю устойчивость и усиливают экспортный потенциал страны, превращая энергетику в один из ключевых элементов национальной безопасности.

Президент Ильхам Алиев убежден, что ввод в эксплуатацию станции «8 Ноября» обеспечит достижение многих целей – «повысится эффективность нашей энергосистемы, возрастут наш потенциал и генерирующие мощности, в то же время резко сократится потребление условного топлива, что позволит нам экономить природный газ».

«Поскольку всем хорошо известно, что сегодня азербайджанский газ пользуется большим спросом на мировых рынках, чем больше мы будем экономить природный газ внутри страны, тем больше будут наши экспортные возможности. Таким образом, низкий расход условного топлива здесь принесет нам дополнительную прибыль. Естественно, экономию природного газа мы также видим и будем видеть в проектах в области возобновляемой энергетики», - сказал азербайджанский лидер.

Президент подчеркнул, что Азербайджан входит в число передовых стран в этом направлении: «Уже подписанные, реализуемые и запланированные к реализации проекты в области возобновляемой энергетики обеспечат нас к 2030 году зеленой энергией в объеме 6500 мегаватт. И если сегодня наши общие генерирующие мощности составляют 9000 мегаватт, то каждый может понять, что это означает. В то же время это позволит нам экономить природный газ, и в таком случае экспорт нашего природного газа увеличится еще больше. То есть здесь достигается несколько целей, и, конечно, в основе всей этой работы лежит наша продуманная политика. Потому что мы по каждому направлению работаем на основе продуманной политики и программ».

Глава государства констатировал, что энергетика – это вопрос национальной безопасности любой страны: «Сегодня каждый может воочию убедиться, к каким масштабным последствиям в мире, особенно в Европе и других регионах, приводит угроза, нависшая над энергетическими маршрутами. Азербайджан сегодня входит в число стран, обеспечивающих энергетическую безопасность Европы, и неслучайно Европейский Союз абсолютно справедливо называет Азербайджан надежным партнером и общеевропейским поставщиком газа. Так, в настоящее время азербайджанский газ экспортируется по трубопроводам в 12 стран мира, 10 из которых – европейские государства. Именно по этому показателю – географии поставок нашего газа Азербайджан сегодня находится на передовых позициях в глобальном масштабе. Конечно, многие страны обеспечивают свою энергетическую безопасность, используя азербайджанский газ. Мы экспортируем как природный газ, так и сырую нефть, нефтяную и нефтехимическую продукцию, в определенном объеме – электроэнергию. Однако после запуска упомянутых мною проектов мы также будем экспортировать зеленую энергию посредством различных электрических кабелей. Таким образом, экономическая мощь, геополитическое значение нашей страны еще больше возрастут, хотя они и сегодня находятся на достаточно высоком уровне, и Азербайджан еще больше усилит свою роль в этом регионе как пространство стабильности, развития, прогресса».

Энергетика под прицелом: Мингячевир как объект военных преступлений Армении

Азербайджан, переживший годы военной агрессии и оккупации, подвергался целенаправленным ударам по критически важной энергетической инфраструктуре, однако сумел предотвратить энергетический коллапс и сохранить устойчивость энергосистемы. Все мы помним, как в октябре 2020 года вооруженные силы Армении, умышленно нарушив нормы и принципы международного права, нанесли ракетные удары по Мингячевиру, расположенному более чем в 100 км от линии фронта. Ракеты, нацеленные именно на теплоэлектростанцию «Азербайджан», были обезврежены Противовоздушными силами нашей Армии.

Целенаправленные удары по Мингячевиру превратили этот город в один из символов агрессии против мирного населения и критически важной инфраструктуры Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркивает, что целью Армении было парализовать нашу энергетическую инфраструктуру: «Даже до Второй Карабахской войны Армения, прибегавшая к различным методам, чтобы угрожать нам, грозилась разбомбить Мингячевир, разрушить плотину и вывести из строя Мингячевирскую электростанцию. Наглядным доказательством являются упавшие на эту территорию снаряды и ракеты большой дальности. Это была агрессия против мирного населения, гражданской инфраструктуры. Это – военное преступление. Военные преступления Армении не ограничиваются лишь этим. Армения, совершившая Ходжалинский геноцид, разрушившая до основания наши населенные пункты в период оккупации, а также подвергшая обстрелу во время Второй Карабахской войны Гянджу, Мингячевир, Барду, Тертер, Агдам и многие населенные пункты, расположенные достаточно далеко от зоны конфликта, является государством-военным преступником».

«Говоря об этом, я хочу еще раз отметить, насколько велико значение этого региона, этого инфраструктурного объекта для нашей страны. А сейчас мы живем в условиях мира. В Азербайджане вот уже пять лет полностью обеспечен мир, и, конечно, чем скорее будет обеспечен мир за пределами наших границ, тем будет лучше и для этих стран, и, естественно, для нас», - заявил глава государства.

Пространство стабильности, развития, прогресса

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня Азербайджан известен во всем мире как пространство стабильности, развития, прогресса, «и эту репутацию мы завоевали собственным трудом, упорной работой и продуманной политикой».

«За последние 20 лет мы, можно сказать, с нуля построили энергетическую систему Азербайджана. В различных уголках нашей страны сооружены новые электростанции. В то же время и в Мингячевире проведены работы по реконструкции», - сказал азербайджанский лидер.

«Реализацию этого проекта за короткий срок - энергетики хорошо это знают - можно считать рекордным результатом, потому что строительство электростанции мощностью около 2 тысяч мегаватт длится несколько лет - возможно, три, четыре года, пять лет, а может, и больше. К примеру, в советское время строительство тепловой электростанции «Азербайджан» в Мингячевире началось в 1974 году, а первый блок был введен в эксплуатацию в 1981 году. То есть спустя семь лет было получено 300 мегаватт энергии. А мы за два года получили около 2 тысяч мегаватт энергии, и, конечно, этому есть много причин. Разумеется, условия для этого создали существующая здесь энергетическая база, наш опыт, профессионализм, знания и опыт азербайджанских энергетиков и, конечно же, вклад наших международных партнеров», - отметил глава государства.

Коснувшись роли в проекте Италии и Китая, он отметил, что эти страны являются стратегическими партнерами Азербайджана: «С Италией и Китаем подписаны две декларации о стратегическом партнерстве, итогом моих многочисленных визитов в эти страны стали прекрасные результаты по многим направлениям. Италия является торговым партнером Азербайджана номер один; Китай также занимает ведущие позиции среди торговых партнеров нашей страны. Несколько лет назад мы начали долгосрочное и стратегическое сотрудничество с Италией, особенно в энергетическом секторе, в сфере сырой нефти и природного газа. А с Китаем мы недавно начали реализацию проектов, которые большей частью связаны с возобновляемой энергетикой. В ходе моего государственного визита в Китай в апреле были достигнуты необходимые договоренности. Должен также отметить, что поставки для создаваемых сегодня в Азербайджане новых солнечных электростанций в большей степени обеспечиваются китайскими компаниями. То есть обе эти страны являются для нас как стратегическими партнерами, так и важными торговыми партнерами. Как я уже говорил, политические отношения находятся на высочайшем уровне, и мы видим здесь очень хороший пример международного сотрудничества», - заявил глава Азербайджанского государства.

Таким образом, можно сказать, что электростанция «8 Ноября» - это один из мощных символов силы, устойчивости и энергетической независимости страны. Название станции подчеркивает тесную связь между военной, политической победой Азербайджана и ее экономическими успехами, а также демонстрирует уверенный курс страны на укрепление своей роли как лидера в регионе.

Достижения в сфере энергетики отражают стратегическое видение Азербайджаном дальнейшего развития этой сферы, и электростанция «8 Ноября» в данном контексте становится еще одним важным шагом в укреплении энергетической безопасности нашей страны.

Этот проект не только поддерживает экономический рост, но и укрепляет позиции Азербайджана на международной арене, подчеркивая его роль как лидера в области устойчивого развития региона.