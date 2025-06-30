Наркокурьер с крупной партией задержан в Билясуваре

Сотрудники Билясуварского районного отдела полиции провели ряд последовательных оперативных мероприятий по борьбе с оборотом наркотических средств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в ходе этих мероприятий был задержан 24-летний Ниджат Казымов, когда он передвигался на мопеде. У него было обнаружено более 14 килограммов марихуаны, опиума, героина, гашишной смолы и метамфетамина, а также 210 таблеток метадона и прегабалина.

В ходе другой операции, проведённой сотрудниками отдела, был задержан 57-летний житель столицы Ровшан Гулиев, также подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. У него изъято 7 килограммов марихуаны.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведётся расследование.

Отметим, что в результате операций, проведённых сотрудниками Билясуварского РОП за прошедший период текущего года, из незаконного оборота изъято в общей сложности 63 килограмма наркотических средств.