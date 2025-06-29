Госагентство прокомментировало трагический случай на территории Баксол – ВИДЕО

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сделало официальное заявление в связи с обрушением дороги на территории Баксол, в результате которого 27-летний Джумшуд Джумшудлу упал в коллектор и погиб.

«Несколько дней назад на территории, называемой Баксол, произошёл несчастный случай, который был зафиксирован на территории, предназначенной для пешеходов и не входящей в зону обслуживания Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. Хотели бы отметить, что территории, расположенные за пределами проезжей части в городе Баку, включая зоны, предназначенные для пешеходов, не находятся на балансе агентства и не относятся к обслуживаемым нами участкам», - отмечают в Госагентстве.

В Госагентстве с сожалением подчеркивают, что некоторые лица, не обладая экспертным заключением о причинах происшествия, выдвигают необоснованные утверждения и пытаются связать случившееся якобы с недостатками дороги или элементов дорожной инфраструктуры: «Хотели бы сообщить, что подобные происшествия никоим образом не связаны с конструктивным устройством дороги или какими-либо недостатками, допущенными при её строительстве. Основной причиной таких случаев являются технические неисправности, возникающие в коммуникационных линиях, проходящих под дорогой. В связи с этим устранение неисправностей в этих линиях находится в прямой компетенции соответствующих организаций, обслуживающих данную сферу».

«Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана выражает глубокие сожаления в связи с произошедшим и искренне приносит соболезнования семье и близким человека, погибшего в результате данного случая», - говорится в заявлении Госагентства.

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