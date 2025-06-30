Тунзаля Агаева о событиях в Екатеринбурге: «Вандализм и жестокость…» - ВИДЕО

Утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге - в ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы.

О произошедшем в Екатеринбурге на своих официальных страницах в социальных сетях высказалась народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева, записавшая видеообращение, в котором отмечает следующее: «Вандализм и жестокость, совершённые против азербайджанской семьи в Екатеринбурге, сами по себе являются преступлением. Целенаправленные действия, совершённые под предлогом расследования преступления, не укладываются в рамки здравого смысла. Каждый из нас переживает глубокое потрясение».

Певица выразила соболезнования семье Сафаровых, подчеркнув, что как гражданин она решительно осуждает произошедшее: «Преступники должны ответить перед законом. Сбитие нашего самолёта, а также этот случай ещё раз демонстрируют нам так называемое «отношение» соседа к нам. К сожалению, мы не можем поменять соседа, но есть много вещей, которые мы можем изменить сами. В нашей стране проживает множество народов и национальностей. Мы относимся к каждому с большой любовью, состраданием, уважением и почтением. Но в первую очередь мы должны держать себя в руках. Давайте ставить на первое место наш язык, искусство и культуру. Давайте больше любить друг друга».

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