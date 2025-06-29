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iTicket.az опубликовала список отмененных концертов из-за событий в Екатеринбурге - ФОТО

First News Media20:00 - Сегодня
iTicket.az опубликовала список отмененных концертов из-за событий в Екатеринбурге - ФОТО

Платформа iTicket.az опубликовала список отмененных концертов и культурных событий, организованных совместно с российской стороной.

Решение о приостановке мероприятий было принято в связи с событиями в Екатеринбурге, где в результате спецоперации силовиков были убиты двое граждан Азербайджана, а еще несколько человек задержаны.

Согласно официальному заявлению Министерства культуры Азербайджана, отменяются все совместные проекты с государственными и частными структурами Российской Федерации. В сообщении подчеркивается, что причиной являются беспрецедентные случаи насилия на почве этнической ненависти, а также пренебрежение принципами правосудия и прав человека.

Отмена коснулась как гастрольных концертов российских артистов, так и театральных постановок, выставок и других культурных инициатив, ранее запланированных на лето и осень 2025 года.

Пользователям, ранее купившим билеты на мероприятия через iTicket, предлагается оформить возврат средств. Инструкции по возврату опубликованы на официальном сайте платформы.

Ранее азербайджанская сторона выразила официальное недовольство действиями российских властей в Екатеринбурге, вызвав на консультации временного поверенного РФ в Баку. Делегация Азербайджана также отказалась от участия в совместном заседании парламентской комиссии в Москве.

По данным СМИ, инциденты в Екатеринбурге стали продолжением старых уголовных дел, однако методы их реализации вызвали широкий общественный резонанс и критику в Азербайджане, как внутри страны, так и среди диаспоры.

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