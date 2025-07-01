В Баку засняли предполагаемого вора в жилом доме - ВИДЕО

Кадры, предположительно свидетельствующие о краже в подъезде, были отправлены на «горячую линию» BAKU.WS.

Сообщается, что инцидент произошёл по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Эльшана Сулейманова, 137 А, на 10-м этаже жилого комплекса, принадлежащего «Pronto MMC».

«Изображение попало на камеру видеонаблюдения нашей квартиры. Здесь такие происшествия уже стали обычным делом», — подчеркнул заявитель.

Заявитель также отметил, что перемещения неизвестного лица по подъезду вызывают у жильцов опасения.