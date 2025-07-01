На платной дороге перевернулся автомобиль - ВИДЕО

На участке платной автомобильной дороги Баку-Губа-граница Российской Федерации, проходящем по территории Хачмазского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Shimal.news, транспортное средство марки «Changan» под управлением женщины-водителя потеряло управление и перевернулось.

В результате инцидента автомобиль получил серьёзные повреждения, однако пострадавших нет.

По факту ведётся расследование.