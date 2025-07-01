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В центре Баку обрушился потолок исторического здания - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:10 - Сегодня
В центре Баку обрушился потолок исторического здания - ВИДЕО

В центре Баку произошло обрушение потолка в одном из исторических зданий.

Жильцы оказались в крайне тяжелой ситуации — повреждены не только потолочные перекрытия, но также стены, окна, двери и полы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, водопроводные трубы, проложенные на втором этаже здания, вышли из строя еще несколько лет назад, с тех пор регулярно происходят протечки.

По словам жильцов, проблемы наблюдались с самого начала, однако в последние дни ситуация значительно ухудшилась и стала представлять угрозу.

В Исполнительной власти Насиминского района отметили, что здание является объектом исторического наследия и было введено в эксплуатацию в 1906 году. В настоящее время оно признано аварийным.

Учитывая его историческую ценность, ремонт может быть проведен только на основании специального проекта.

Соответствующие обращения по проведению ремонтно-восстановительных работ уже направлены в компетентные органы.

Подробнее — в видеосюжете:

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