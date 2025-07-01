В центре Баку обрушился потолок исторического здания - ВИДЕО
В центре Баку произошло обрушение потолка в одном из исторических зданий.
Жильцы оказались в крайне тяжелой ситуации — повреждены не только потолочные перекрытия, но также стены, окна, двери и полы.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, водопроводные трубы, проложенные на втором этаже здания, вышли из строя еще несколько лет назад, с тех пор регулярно происходят протечки.
По словам жильцов, проблемы наблюдались с самого начала, однако в последние дни ситуация значительно ухудшилась и стала представлять угрозу.
В Исполнительной власти Насиминского района отметили, что здание является объектом исторического наследия и было введено в эксплуатацию в 1906 году. В настоящее время оно признано аварийным.
Учитывая его историческую ценность, ремонт может быть проведен только на основании специального проекта.
Соответствующие обращения по проведению ремонтно-восстановительных работ уже направлены в компетентные органы.
Подробнее — в видеосюжете: