Где можно сдать кровь в Азербайджане в День Ашура? - Список мест

Управление мусульман Кавказа (УМК) обнародовало список мест, где 5 июля, в День Ашура, будет проведена акция по добровольной сдаче крови.

Список опубликован на официальном сайте УМК, сообщает 1news.az.

Места проведения акции:

По городу Баку:

Ясамальский район, мечеть Тезепир;

Насиминский район, мечеть Аждарбей;

Сабаильский район, комплекс-святилище Бибиэйбатской мечети;

Хазарский район, комплекс-святилище Мир Мовсум ага;

Низаминский район, мечеть Сахиб Аз-Заман;

Низаминский район, посёлок Кешля, мечеть Шах Аббас;

Сураханский район, мечеть Гарачухур;

Бинагадинский район, мечеть Имама Али;

Сабунчинский район, посёлок Бакиханов, мечеть Имама Рзы.

По регионам:

Город Шуша, Верхняя мечеть Гёвхар ага;

Город Агдам, Джума-мечеть;

Город Гянджа, комплекс-святилище мечети Имамзаде;

Город Лянкяран, отделение Центрального банка крови;

Город Мингячевир, мечеть Гейдара;

Город Сумгайыт, Джума-мечеть;

Город Шеки, мечеть Имама Али;

Мечеть города Ширван;

Город Барда, комплекс-святилище мечети Имамзаде;

Город Губа, отделение Центрального банка крови;

Город Масаллы, Джума-мечеть;

Масаллинский район, посёлок Борадигях, поселковая больница;

Город Гёйчай, мечеть Абульфазла Аббаса;

Хачмазская районная центральная больница;

Город Сальян, центральная мечеть Гаджи Таги.

Нахчыванская Автономная Республика:

Город Нахчыван, мечеть Гейдара;

Город Нахчыван, мечеть Сарванлар;

Город Нахчыван, мечеть Пиргамыш;

Бабекская районная центральная больница;

Бабекский район, медицинский пункт села Гахаб;

Бабекский район, медицинский пункт села Джагри;

Бабекский район, медицинский пункт села Нехрам;

Ордубадская районная центральная больница;

Джульфинская районная центральная больница;

Джульфинский район, медицинский пункт села Бенанияр;

Шахбузская районная центральная больница;

Садаракская районная центральная больница;

Кенгерлинская районная центральная больница;

Шарурская районная центральная больница.