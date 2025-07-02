Где можно сдать кровь в Азербайджане в День Ашура? - Список мест
Управление мусульман Кавказа (УМК) обнародовало список мест, где 5 июля, в День Ашура, будет проведена акция по добровольной сдаче крови.
Список опубликован на официальном сайте УМК, сообщает 1news.az.
Места проведения акции:
По городу Баку:
Ясамальский район, мечеть Тезепир;
Насиминский район, мечеть Аждарбей;
Сабаильский район, комплекс-святилище Бибиэйбатской мечети;
Хазарский район, комплекс-святилище Мир Мовсум ага;
Низаминский район, мечеть Сахиб Аз-Заман;
Низаминский район, посёлок Кешля, мечеть Шах Аббас;
Сураханский район, мечеть Гарачухур;
Бинагадинский район, мечеть Имама Али;
Сабунчинский район, посёлок Бакиханов, мечеть Имама Рзы.
По регионам:
Город Шуша, Верхняя мечеть Гёвхар ага;
Город Агдам, Джума-мечеть;
Город Гянджа, комплекс-святилище мечети Имамзаде;
Город Лянкяран, отделение Центрального банка крови;
Город Мингячевир, мечеть Гейдара;
Город Сумгайыт, Джума-мечеть;
Город Шеки, мечеть Имама Али;
Мечеть города Ширван;
Город Барда, комплекс-святилище мечети Имамзаде;
Город Губа, отделение Центрального банка крови;
Город Масаллы, Джума-мечеть;
Масаллинский район, посёлок Борадигях, поселковая больница;
Город Гёйчай, мечеть Абульфазла Аббаса;
Хачмазская районная центральная больница;
Город Сальян, центральная мечеть Гаджи Таги.
Нахчыванская Автономная Республика:
Город Нахчыван, мечеть Гейдара;
Город Нахчыван, мечеть Сарванлар;
Город Нахчыван, мечеть Пиргамыш;
Бабекская районная центральная больница;
Бабекский район, медицинский пункт села Гахаб;
Бабекский район, медицинский пункт села Джагри;
Бабекский район, медицинский пункт села Нехрам;
Ордубадская районная центральная больница;
Джульфинская районная центральная больница;
Джульфинский район, медицинский пункт села Бенанияр;
Шахбузская районная центральная больница;
Садаракская районная центральная больница;
Кенгерлинская районная центральная больница;
Шарурская районная центральная больница.