«Мать не дала телефон»: жуткие подробности убийства в Хачмазе - ВИДЕО

В Хачмазском районе 15-летний подросток убил свою мать.

Как сообщает 1news.az, родственник покойной Кифаят Лятифовой, Джейхун Мустафаев, рассказал Baku TV, что во время убийства в доме, помимо подростка и его матери, никого не было.

«По словам ребёнка, он попросил у матери телефон, чтобы поиграть, а когда она отказала, он нанёс ей ножевые ранения. Когда мы узнали о произошедшем, все были в шоке. Это был не тот ребёнок, который мог бы так поступить», — сказал Мустафаев.

Сестра покойной, Мехпара Меликова, так прокомментировала произошедшее: «Моя сестра держала в своём доме палача. Сын очень любил её. Когда он приходил к нам, не спал без матери. Она дважды делала ему операции. У ребёнка были небольшие проблемы».

Отметим, что 15-летний подросток в этом году окончил 9-й класс. Он был задержан сотрудниками полиции по подозрению в убийстве своей матери К.Лятифовой.

По данному факту в Хачмазской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.