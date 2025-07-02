«Меня схватили и протащили»: азербайджанка о пережитом кошмаре в Екатеринбурге - ВИДЕО
Как ранее сообщалось, в Екатеринбурге на азербайджанку, работавшую в ресторане, напал сотрудник телеканала «КРИК-ТВ».
Алексей Кузнецов схватил её за руку и протащил по улице, причинив ей физические травмы.
Как передает 1news.az, пострадавшая по имени Телли рассказала о случившемся в интервью телеканалу AzTV.
По её словам, агрессивные действия начались после того, как нападавшие стали требовать открыть ресторан до официального времени и задавали провокационные вопросы, не относящиеся к её должностным обязанностям.
«Я объяснила им ситуацию и сказала, что не могу ничем помочь», — сообщила Телли.
Подробности — в видеосюжете.
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