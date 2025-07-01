Журналист «КРИК-ТВ» напал на хостес азербайджанского ресторана в Екатеринбурге - ВИДЕО

Сотрудник российского телеканала «КРИК-ТВ» Алексей Кузнецов стал фигурантом скандала после нападения на сотрудницу ресторана Nar&Sharab, расположенного в ТЦ Baku Plaza в Екатеринбурге.

Об этом сообщает URA.RU.

По имеющимся данным, съемочная группа прибыла ко входу в заведение за несколько минут до его официального открытия. Когда к ним вышла хостес Телли К. и объяснила, что ресторан начнет прием гостей только с 12:00, представители «КРИК-ТВ» начали грубо требовать немедленного входа, кричать и снимать девушку на камеру.

Словесная агрессия быстро переросла в физическую: по словам очевидцев, Алексей Кузнецов схватил хостес за руку, начал грубо тащить ее, причинив физическую боль, затем схватился за ее одежду и пытался повалить на землю. Все это происходило на глазах сотрудников Росгвардии, которых предварительно вызвали работники заведения.

У Телли остались синяки на руках, что подтверждено медицинским заключением.

«Он в несколько раз крупнее меня. Когда он схватил меня и начал трясти, я испытала настоящий страх. Мне показалось, что он может меня убить. Я боюсь за свою жизнь», — рассказала пострадавшая журналистам.

Свидетели утверждают, что даже после нападения сотрудники телеканала продолжали выкрикивать угрозы и оскорбления в адрес персонала. Происшествие зафиксировано камерами видеонаблюдения и происходило на глазах многочисленных свидетелей.

Источник URA.RU также заявил, что «КРИК-ТВ» давно уличают в предвзятом отношении к азербайджанской диаспоре в регионе. По его словам, телеканал регулярно распространяет материалы с признаками ксенофобии и систематически занимается провокациями. В связи с этим в различные инстанции уже направлялись жалобы на разжигание межнациональной розни.