Союзничество не на словах, а на деле: Азербайджан и Узбекистан задают темп для межрегиональной интеграции

Традиционно дружественные и братские отношения Азербайджана со странами Центральной Азии, народы которых объединены исторической и культурной общностью, служат прочной основой для развития политического диалога и торгово-экономического сотрудничества.

Будучи нацеленными на углубление взаимодействия, наши государства последовательно наращивают темпы развития сотрудничества и расширяют его по новым направлениям.

Стратегический союз

Особое место в отношениях Баку со странами Центральной Азии занимают связи с Узбекистаном, демонстрируя успешную модель взаимовыгодного братского сотрудничества.

Важный фактор, способствующий углублению межгосударственных связей – теплые, доверительные личные отношения и регулярные контакты президентов Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева.

С этой точки зрения, государственный визит президента Узбекистана в Азербайджан представляет собой важный этап в формировании новых ориентиров и расширении стратегического сотрудничества между двумя странами. Его значимость подкрепляется наличием прочной правовой основы - Договора о союзнических отношениях.

Президент Ильхам Алиев в этой связи подчеркивает: «В прошлом году в Ташкенте нами был подписан Договор о союзнических отношениях, что является самым высоким и значимым документом в отношениях любых стран.

Мы уже официально союзники около года и демонстрируем это и активным взаимодействием на международной арене, взаимной поддержкой, также конкретными планами и проектами, которые осуществляем во многих сферах».

Со своей стороны, Шавкат Мирзиёев отмечает, что Договор о союзнических отношениях - это самое большое достижение в дипломатии и в политике. «Все, о чем мы договариваемся, мы делаем, решаем, - подчеркивает он. - Сегодня с удовлетворением хочу сказать, что есть реальные результаты. Все наши договоренности выполняются».

Экономика, проекты, инвестиции

Сегодня Азербайджан и Узбекистан продолжают последовательно развивать экономическое партнерство, которое демонстрирует стабильную и устойчивую динамику роста.

По данным Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана, за последние 8 лет объем торговли увеличился в 8 раз c $32 млн до $253 млн. Но это не предел - поставлена планка довести эту цифру до $1 млрд, и для достижения этой цели предпринимаются системные усилия.

Растущий интерес к налаживанию тесных экономических связей проявляют и представители деловых кругов двух стран. За последние годы число совместных предприятий выросло в 5 раз. В настоящее время в Узбекистане действуют свыше 240 компаний с участием азербайджанского капитала. При этом, количество узбекских компаний осуществляющие свою деятельность на азербайджанском рынке достигло 70.

Баку и Ташкент нацелены также на значительное увеличение объема взаимных инвестиций. «Совместный инвестиционный фонд, который был создан некоторое время назад, уже практически обеспечен проектами», - заявил азербайджанский лидер. Он отметил, что более 10 проектов уже находятся в стадии принятия инвестиционных решений: «Но, естественно, мы это рассматриваем только как начало, потому что уставной фонд инвестиционного фонда составляет 500 миллионов долларов. Наши планы в несколько раз превышают эту цифру, и уверен, что совместная реализация проектов в энергетике, в гостиничном бизнесе, в строительстве, в сельском хозяйстве и во многих других сферах, те проекты, которые уже имеют конкретную перспективу, которые согласованы, контракты, которые подписаны, естественно, приведут к значительному росту взаимных инвестиций. И это отражает наше намерение, это соответствует духу и характеру братских отношений между нашими странами».

Глава государства подчеркнул, что и Узбекистан, и Азербайджан, помимо активного инвестирования в развитие экономики своих стран, также выходят со своими инвестициями в дружественные страны. «Для нас инвестиции в Узбекистан являются приоритетом. Во-первых, потому что это дружественная, братская страна. Во-вторых, потому что в результате продуманных реформ Президента Узбекистана в стране создан очень хороший инвестиционный климат, что отмечаем не только мы, но и ведущие международные финансовые институты и многие страны. Не случайно сегодня Узбекистан является очень привлекательной страной для инвестиций», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Он также выразил признательность узбекской стороне за консультативную помощь и за инвестиции в проекты, связанные с сельским хозяйством, в первую очередь, хлопководством, шелководством: «Опыт узбекских компаний в этой сфере для нас очень ценен».

В планах сторон – новые крупные проекты по развитию сельскохозяйственных предприятий, в том числе предприятий по переработке сельхозпродукции как в Азербайджане, так и в Узбекистане, а также проекты туристической инфраструктуры.

Транспорт, логистика, инфраструктура

Сегодня, когда современные возможности и перспективные проекты открывают путь к более разветвленной и диверсифицированной транспортной инфраструктуре, активно обсуждается расширение транспортных связей между Центральной Азией и Азербайджаном. В этом контексте общие интересы Баку и Ташкента в транспортно-логистической сфере являются естественным продолжением их географического положения на ключевых транспортных маршрутах. Расположенные на важных транспортных артериях, наши страны активно развивают сотрудничество в этой области.

В Азербайджане уже создана сильная транспортно-логистическая инфраструктуры, способствующая интеграции страны в международные транспортные сети и, как следствие, к росту грузопотока.

С другой стороны, инициативы Узбекистана по развитию транспортной взаимосвязанности, включая строительство железной дороги Узбекистан–Кыргызстан–Китай, открывают новые перспективы для соединения Азербайджана с Китаем и Южной Азией, расширяя возможности для региональной и международной торговли.

Вот что говорит об этом Президент Ильхам Алиев: «Мы договорились не только в двустороннем формате и дальше координировать наши проекты с тем, чтобы наши инфраструктуры были готовы принимать большие объемы грузов, но также и в многостороннем формате с соседними для нас странами вести регулярный диалог и конкретную работу по координации транспортной политики, потому что сегодня проект Среднего коридора имеет несколько ответвлений, которые находятся либо в стадии эксплуатации, либо в стадии проработки, либо строительства».

«И, естественно, азербайджанская транспортная инфраструктура, которая в конечном итоге будет принимать грузы по всем диверсифицированным маршрутам Среднего коридора на пространстве Центральной Азии, должна быть готова, я имею в виду азербайджанскую транспортную инфраструктуру, к приему значительно большего объема грузов», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Проекты в Карабахе как символ дружбы и братства

Особую благодарность азербайджанский лидер выражает Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха:

«Узбекистан был первой страной, Президент Мирзиёев был первым лидером в мире, кто сразу же по своей инициативе оказал помощь в восстановлении Карабахского региона. И первый объект социальной образовательной инфраструктуры - именно эта школа, которая была построена Узбекистаном, и мы с Шавкатом Миромоновичем открывали ее, она носит имя великого сына узбекского народа Мирзы Улугбека, где сейчас обучаются дети, которые вернулись на землю своих предков».

«И вторым знаковым проектом на освобожденных от армянской оккупации территориях является швейная фабрика в городе Ханкенди. Опять же за счет инвестиций и технологий наших узбекских братьев создано предприятие, где сегодня работает более 200 человек, а в перспективе количество работающих там увеличится в несколько раз. То есть это помощь и в социальной инфраструктуре, помощь в создании промышленных производств, а также обеспечении занятости. Мы за это очень благодарны и это очень высоко ценим», - подчеркнул он.

В свою очередь, Шавкат Мирзиёев, говоря о Карабахе, отметил: «Когда мы начали строить школу в Физули, мы должны были быть достойными азербайджанских проектов». «Мы хотели, чтобы это было самым красивым местом для детей. Я думаю, что мы достигли, потому что, когда мы открывали, я видел глаза детей, радость детей.

И это самое большое, что мы вместе добиваемся», заявил Президент Узбекистана.

Как видно, союзничество Азербайджана и Узбекистана, развитие двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном доверии и уважении, становятся ключевыми факторами в расширении горизонтов межрегиональной интеграции и сотрудничества.

Совместные проекты и инициативы, такие как транспортные коридоры и инвестиции в инфраструктуру, являются основой для формирования устойчивых и выгодных связей, которые будут приносить дивиденды как обеим странам, так и всему региону в целом.

Таким образом, союзничество Азербайджана и Узбекистана не только укрепляет двусторонние отношения, но и закладывает прочный фундамент для дальнейшего процветания и развития стратегического партнерства между нашими регионами.