Директор школы погиб в ДТП в Нахчыване

В Нахчыване в дорожно-транспортном происшествии погиб директор школы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошёл в селе Нюргют Ордубадского района.

Утром по дороге на сенокос Адима Адыгёзал оглу Юсибова, жителя села Сусузлуг Кяльбаджарского района, 1985 года рождения, проживавшего в селе Нюргют с 2013 года, сбил грузовой автомобиль.

Пострадавший был доставлен в больницу Нахчыванской Автономной Республики, однако спасти его жизнь не удалось.

Отметим, что А.Юсибов работал директором средней школы села Алахи.