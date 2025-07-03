Трещина или шов? - В Баку спорят о состоянии моста Кёроглу - ВИДЕО

Сообщается об опасной ситуации на одном из наиболее часто используемых мостов в Баку.

Как передаёт 1news.az со ссылкой на Xezerxeber.az, речь идёт о мосте, известном как «Мост Кёроглу», расположенном недалеко от станции метро «Кёроглу» в Баку. На кадрах, распространяемых в социальных сетях, утверждается, что мост треснул и находится в опасном состоянии. По словам водителей, любое незначительное движение здесь может привести к серьёзным последствиям.

Водители отмечают, что данный мост расположен на одной из самых оживлённых дорог Баку, где ежедневно наблюдаются транспортные пробки.

Примечательно, что в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана заявляют, что опасной ситуации на мосту нет. В ведомстве сообщили, что трещин на мосту нет. Изображения, вызвавшие беспокойство у людей, показывают соединительную часть конструкции моста.

Однако эксперт по дорожной инфраструктуре и транспорту Ясин Мустафаев утверждает, что это деформационный шов, но он шире нормы.

По словам эксперта, в железобетонных конструкциях через определённое расстояние устанавливается деформационный шов (температурный шов), чтобы при расширении и сжатии в жаркую и холодную погоду деформация происходила именно в этой части. Если этого не делать, то трещины могут появиться по всей конструкции.

Xezerxeber.az представляет более подробный видеоматериал по этой теме.

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