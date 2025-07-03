В Баку мужчина избил сожительницу на заправке

В Баку на автозаправочной станции мужчина избил свою сожительницу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошёл в посёлке Забрат Сабунчинского района.

Местный житель Ниджат Азадов (имя и фамилия изменены — ред.) познакомился с Гюнай Алиевой два года назад, после чего пара начала жить в гражданском браке.

В день происшествия Гюнай предложила Ниджату встретиться в кафе. Мужчина согласился, однако перед встречей заехал к своему дяде, где употребил алкоголь. Прибыв в кафе в нетрезвом состоянии, он забрал Гюнай и отвёз её в кафе «Зейтун» в поселке Забрат.

После ужина Ниджат заметил возле заведения своих друзей и ненадолго вышел, чтобы их поприветствовать.

Вернувшись, он обнаружил, что Гюнай ушла, а вместе с ней пропал и его мобильный телефон. Разозлившись, он отправился на её поиски.

Позже он нашёл Гюнай возле автозаправочной станции в том же посёлке и потребовал вернуть телефон.

Несмотря на то, что женщина сразу отдала устройство, между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина применил к ней физическую силу.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было передано в суд.

Согласно решению суда, Н.Азадов был оштрафован на 1000 манатов.