 В Баку мужчина избил сожительницу на заправке | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку мужчина избил сожительницу на заправке

Фаига Мамедова12:25 - Сегодня
В Баку мужчина избил сожительницу на заправке

В Баку на автозаправочной станции мужчина избил свою сожительницу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошёл в посёлке Забрат Сабунчинского района.

Местный житель Ниджат Азадов (имя и фамилия изменены — ред.) познакомился с Гюнай Алиевой два года назад, после чего пара начала жить в гражданском браке.

В день происшествия Гюнай предложила Ниджату встретиться в кафе. Мужчина согласился, однако перед встречей заехал к своему дяде, где употребил алкоголь. Прибыв в кафе в нетрезвом состоянии, он забрал Гюнай и отвёз её в кафе «Зейтун» в поселке Забрат.

После ужина Ниджат заметил возле заведения своих друзей и ненадолго вышел, чтобы их поприветствовать.

Вернувшись, он обнаружил, что Гюнай ушла, а вместе с ней пропал и его мобильный телефон. Разозлившись, он отправился на её поиски.

Позже он нашёл Гюнай возле автозаправочной станции в том же посёлке и потребовал вернуть телефон.

Несмотря на то, что женщина сразу отдала устройство, между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина применил к ней физическую силу.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было передано в суд.

Согласно решению суда, Н.Азадов был оштрафован на 1000 манатов.

Поделиться:
342

Актуально

Повестка Президента

Союзничество не на словах, а на деле: Азербайджан и Узбекистан задают темп для ...

Xроника

Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и ...

Политика

Президент Турции завтра прибудет в Ханкенди

Общество

Birmarket - центральная торговая платформа цифровой экосистемы Bir

Общество

В Азербайджане учитель похитил свою ученицу

Российские туроператоры не подтверждают резкого снижения бронирования туров в Азербайджан

Открытые люки в Баку: новая опасность на дорогах после трагедии - ФОТО - ВИДЕО

В Баку мужчина избил сожительницу на заправке

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Ксения Собчак о смерти азербайджанцев в Екатеринбурге: Вина подозреваемых должна быть доказана в суде, и это не может служить оправданием пыток

В Баку найдено тело упавшего в канализацию молодого человека

Суд Екатеринбурга арестовал Ахлимана Гянджиева до 19 июля - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

iTicket.az опубликовала список отмененных концертов из-за событий в Екатеринбурге - ФОТО

Последние новости

В Турции полыхают лесные пожары: В Измире погиб человек - ФОТО

Сегодня, 13:45

В Национальном университете обороны проведены тренинги в рамках программы НАТО - ФОТО

Сегодня, 13:40

Перенесен концерт EMIN’а в одном из российских городов - ФОТО

Сегодня, 13:35

В Азербайджане учитель похитил свою ученицу

Сегодня, 13:30

Союзничество не на словах, а на деле: Азербайджан и Узбекистан задают темп для межрегиональной интеграции

Сегодня, 13:25

В Армении возобновляются обсуждения по новой Конституции: Министр юстиции представила детали

Сегодня, 13:20

Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса - ФОТО

Сегодня, 13:15

Российские туроператоры не подтверждают резкого снижения бронирования туров в Азербайджан

Сегодня, 13:10

Открытые люки в Баку: новая опасность на дорогах после трагедии - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

Президент Турции завтра прибудет в Ханкенди

Сегодня, 12:50

Массовая стрельба произошла в центре Чикаго, есть погибшие

Сегодня, 12:45

Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко

Сегодня, 12:40

В Баку мужчина избил сожительницу на заправке

Сегодня, 12:25

В Азербайджане пожилая женщина утонула в озере

Сегодня, 12:20

Форвард «Ливерпуля» Жота погиб в автокатастрофе

Сегодня, 12:15

Карабах в фокусе: Ханкенди принимает саммит ОЭС, заявляя о новой региональной эпохе

Сегодня, 12:10

Объявлена дата вступительных экзаменов для абитуриентов II и III групп

Сегодня, 12:00

Центр управления движением судов предупредил корабли на Каспии о сильном ветре

Сегодня, 11:55

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша - ФОТО

Сегодня, 11:45

В Турции разбился легкомоторный самолет, есть погибший и раненый - ФОТО

Сегодня, 11:30
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45