Открытые люки в Баку: новая опасность на дорогах после трагедии - ФОТО - ВИДЕО

В последнее время в Баку участились жалобы на состояние канализационных люков в различных районах.

На этот раз в Qafqazinfo поступили обращения из Сабаильского и Бинагадинского районов, передает 1news.az.

На фотографиях, присланных гражданами, видно, что канализационные колодцы находятся в запущенном состоянии. Это создает серьезную угрозу как для безопасности граждан, так и для загрязнения окружающей среды.

Житель Сабаильского района сообщил, что канализационные колодцы вдоль дороги 20-го участка в поселке Бадамдар находятся в неудовлетворительном состоянии: «Люки сместились, некоторые полностью провалились.

Мы не хотим, чтобы произошел какой-либо несчастный случай».

Фото: Сабаильский район, поселок Бадамдар

Похожая проблема наблюдается и на улице Джафара Хандана, 50, в Бинагадинском районе. Фотографии, сделанные там, также вызвали обсуждения в социальных сетях.

Судя по снимкам, провал на указанной территории создает опасность для движения автомобилей, несмотря на установленный предупреждающий знак.

Фото: Бинагадинский район, улица Джафара Хандана, 50.

По поводу этой проблемы мы направили запрос в Объединенную службу водоснабжения крупных городов.

В ведомстве сообщили, что изображения из Сабаильского района относятся к коммуникационным колодцам:

«Это не относится к Объединенной службе водоснабжения крупных городов. Что касается улицы Джафара Хандана, 50, то провалившийся участок асфальтового покрытия был засыпан, и сделан заказ на полное восстановление асфальтового слоя на этой территории».

Напомним, что неделю назад 27-летний Джумшуд Джумшудлу провалился в канализационный коллектор на участке дороги, известном как Баксол, в Наримановском районе. Его тело было найдено несколько дней спустя.

Это происшествие вызвало широкий резонанс в социальных сетях и СМИ.