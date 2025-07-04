ДТП парализовало движение транспорта в центре Баку - ФОТО

На пересечении Тбилисского проспекта и улицы Шафаята Мехтиева в Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, из-за аварии образовался транспортный затор как в районе станции метро «20 Января», так и по направлению к центру города, передает 1news.az.

«Для устранения затора сотрудниками дорожной полиции принимаются меры, а Центр интеллектуального управления транспортом даёт светофорам команду «зелёная волна» для увеличения интенсивности движения», — говорится в сообщении.