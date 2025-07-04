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В Баку провалившийся канализационный люк создал угрозу на дороге - ВИДЕО

Фаига Мамедова15:25 - Сегодня
В Баку провалившийся канализационный люк создал угрозу на дороге - ВИДЕО

В поселке Баладжары Бинагадинского района Баку сложилась опасная ситуация, угрожающая безопасности водителей и сохранности их транспортных средств.

На участке дороги, известном местным жителям как «дорога ДСК», образовалась настоящая дорожная ловушка.

Как передает 1news.az со ссылкой на Baku.ws, по имеющейся информации, крышка канализационного люка на проезжей части провалилась в глубокую яму.

«Опасный участок расположен на дороге от экологического поста в сторону центра. Шина моей машины полностью порвалась, а диск получил серьёзную деформацию», — рассказал один из водителей.

Особую тревогу вызывает то, что крышка люка находится в неустойчивом положении и при наезде автомобиля может сместиться, создавая дополнительную угрозу безопасности.

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