Эмин Агаларов назвал причину переноса концерта в одном из российских городов
Запланированный на 6 июля в Светлогорске концерт народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова перенесен на год вперед.
В комментарии РБК Э.Агаларов объяснил, что концертное выступление перенесено из-за «изменения делового графика» - концерт должен был состояться 6 июля в «Янтарь-холле» в городе Светлогорске Калининградской области.
«Эта площадка - самая популярная в регионе, поэтому согласовать ближайшие даты не удалось. Мы приняли решение перенести мероприятие на следующий год. Я очень хочу приехать в Светлогорск - в 2026 году концерт обязательно состоится», - отмечает Э.Агаларов.
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