В Азербайджане начали масштабную сверку дипломов за последние 15 лет

Агентство инноваций и цифрового развития (АИЦР) при Министерстве цифрового развития и транспорта совместно с Министерством науки и образования (МНО) и Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) приступило к масштабной сверке баз данных, касающихся образования.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на агентство, эта инициатива направлена на устранение «информационного шума» в государственных информационных системах, повышение точности цифровых услуг и предоставление гражданам более достоверных и корректных сведений об образовании. В соответствии с пунктом 1.1.4 Плана мероприятий Концепции цифрового развития, на первом этапе с участием АИЦР проводятся обширные технические и аналитические работы по сверке данных дипломов за последние 15 лет. Следующий этап предполагает поэтапную сверку всех имеющихся дипломных данных, и в настоящее время ведется планирование в этом направлении.

Процесс сверки данных — это проверка соответствия информации, хранящейся в государственных учреждениях, реальному положению дел, выявление неточных или дублирующихся данных и их уточнение с помощью надежных источников. Это ключевая часть проекта.

В результате технического анализа, проведенного АИЦР, было проанализировано более 1,6 миллиона данных дипломов и идентификационных номеров (FİN). В результате сверки и обогащения данных, показатель качества дипломной информации в МНО достиг 90%. Одновременно более 50 000 данных дипломов были переданы в ГЭЦ для обработки.

Основная цель процесса — обеспечить актуальность дипломных данных и устранить несоответствия. Эти меры также гарантируют корректность информации, передаваемой на платформу «mygov», тем самым повышая качество электронных услуг, предоставляемых гражданам. Унификация и интеграция данных в единую систему также обеспечивает точность и гибкость информационного потока между МНО и ГЭЦ. Это позволит в будущем проводить аналитический анализ данных, их интеграцию и принимать более обоснованные решения.

Помимо этого, в рамках проекта «Цифровая школа» ведется работа по уточнению данных о родителях учащихся. Идентифицировано 88% из 387 850 данных о школьниках, предоставленных МНО, и 78% из этих данных возвращены в министерство для проверки. Этот процесс направлен на создание автоматизированных услуг в системе образования на основе данных о родителях и оптимизацию управления.

В дополнение ко всем этим мерам, для повышения удовлетворенности граждан и предоставления им более оперативной информационной поддержки, разработан чат-бот на основе искусственного интеллекта для МНО. В настоящее время эта система находится на стадии тестирования и способна отвечать на часто задаваемые вопросы по таким темам, как поступление в магистратуру и докторантуру, набор учителей, дошкольная подготовка и Республиканская предметная олимпиада. Чат-бот будет работать круглосуточно и обеспечивать предоставление гражданам информации на основе официальных источников. На следующих этапах планируется дальнейшее расширение функциональности чат-бота и оказание поддержки гражданам в других областях.