Проводятся анализы для устранения опасности невидимого круга на трассе Баку-Губа - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Как сообщал 1news.az ранее, в соцсетях распространилось видео об опасном участке дороги в посёлке Гаджи Зейналабдина Тагиева (известном как «Насосный»).

Согласно кадрам, на трассе Баку-Губа, возле жилого массива Ширван, краской был нанесён круг, едва заметный днём и совершенно невидимый ночью, что приводит к многочисленным ДТП и создаёт серьёзную угрозу для водителей.

В ответ на запрос 1news.az, в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) сообщили, что в настоящее время на упомянутой территории проводятся анализы по организации дорожного движения для обеспечения мер безопасности.

«По результатам этих анализов планируется осуществить соответствующие работы по обеспечению безопасности на данной территории», - говорится в сообщении ведомства.

2025/07/04 11:05

В социальных сетях распространилось видео, демонстрирующее опасную ситуацию на участке дороги в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева, известном как «Насосный».

Этот отрезок пути создает серьезные неудобства и угрозу для водителей.

Согласно кадрам, на трассе Баку-Губа, недалеко от жилого массива Ширван, на дорожном полотне краской нарисован круг. Отмечается, что днем этот круг едва заметен, а в ночное время становится совершенно невидимым, что приводит к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям на данном участке.

Редакция 1news.az направила запрос в Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA). Мы уточнили, располагают ли они данными по этой проблеме и какие меры планируется принять для предотвращения будущих аварий.

В AYNA пообещали ответить на наш запрос в ближайшее время. Мы, в свою очередь, продолжим внимательно следить за развитием событий и информировать наших читателей.