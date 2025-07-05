Турецкий профессор: Саммит ОЭС в Ханкенди - очередной успех Президента Ильхама Алиева

Азербайджан вновь продемонстрировал миру высокий уровень организации международного диалога.

Проведение 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в освобожденном от оккупации Ханкенди стало очередным показателем мощи Баку, успеха курса Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, такую мысль в эфире турецкого телевидения высказала руководитель Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV), бывший член Совета безопасности и внешней политики Администрации Президента Турции, профессор Айгюн Аттар.

Она привлекла внимание к масштабным проектам по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. «Страна, чей ущерб от армянской агрессии и оккупации, оценивается в 150 млрд долларов, смогла в сжатые сроки проделать поистине колоссальную работу, в числе прочих, открыв на освобожденных территориях несколько международных аэропортов. От имени всех азербайджанцев, проживающих за пределами Родины, хотелось бы поблагодарить Президента Ильхама Плиева за экономический, военный и дипломатический триумф Азербайджана, что было продемонстрировано и на саммите ОЭС в Ханкенди», - сказала глава TADİV.

По ее словам, современный Азербайджан - авторитетное и сильное государство, вносящее весомый вклад и в энергобезопасность многих стран. А. Аттар в данной связи напомнила о словах Президента Ильхама Алиева относительно поставок газа в 12 стран мира.

«Руководство Азербайджана проводит продуманную многовекторную политику, что проявляется и в отношении стран исламского мира», - отметила руководитель TADİV.

Она указала также на близость и тесное сотрудничество Азербайджана с Турцией и Пакистаном. «Для Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - каждый уголок Азербайджана часть второй Родины, а премьер Пакистана посетил освобожденные территории Азербайджана во второй раз за последние 45 дней», - подчеркнула А. Аттар.

Профессор акцентировала внимание зрительской аудитории и на значимости Саммита ОЭС в Ханкенди для Турецкой Республики Северного Кипра. «В присутствии глав государств, всадники шоу карабахских скакунов наряду с флагами других участников Саммита ОЭС, на глазах у миллионов пронесли стяг Северного Кипра, а участие Лефкоши в обсуждениях было заявлено в качестве независимой страны в статусе наблюдателя. Все это стало очередным дипломатическим успехом ТРСК», - констатировала руководитель анкарского фонда.