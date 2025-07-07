Азербайджанский студент найден мёртвым в Мюнхене

Студент первого курса Кянан Джамал оглу Сафаров был найден мёртвым у себя дома в Мюнхене 5 июля.

Гражданин Азербайджана Мирнатиг Мирсултанов, проживающий в Германии, сообщил APA, что Кянан Сафаров приехал в Германию шесть месяцев назад, учился и работал помощником стоматолога, передает 1news.az.

Поскольку 5 июля он не вышел на работу, по его адресу проживания был отправлен человек. Дверь не открывали, поэтому в квартиру проникли через окно и обнаружили тело Кянана Сафарова на полу.

На теле не было обнаружено следов насилия.

В настоящее время расследуется причина его смерти, в том числе версии пищевого отравления или других обстоятельств.

Правоохранительные органы проинформированы, ведётся работа по перевозке тела в Азербайджан.