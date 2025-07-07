Задержаны лица, причастные к крупным кражам в Баку

В Низаминском районе задержаны двое мужчин, совершивших кражи.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Было установлено, что с одной из стоянок, расположенных на территории Низаминского района, были похищены запчасти от автомобиля Toyota стоимостью 7980 манатов. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении этого преступления задержан 28-летний Дж.Мамедов.

Также сотрудниками полиции задержан 63-летний Ш.Имангулиев, ранее судимый, подозреваемый в хищении 1170 манатов из одного из магазинов, расположенных в том же районе.

Ведётся расследование.