В Азербайджане женщина погибла, ударившись об скалу во время прыжка с парашютом

На территории Сиязанского района женщина погибла, ударившись об скалу во время прыжка с парашютом.

Несчастный случай произошел на горе Беш Бармаг.

Как сообщает Oxu.Az, погибшая Нурана Меджидова (1989 г.р.) проживала в Баку.

Она была парашютисткой-любительницей и неоднократно приезжала в данный район для совершения прыжков.

Согласно информации, во время последнего прыжка она, предположительно, выбрала направление против ветра, что привело к запутыванию парашюта. В результате Меджидова столкнулась со скалой и погибла на месте от полученных травм.