В Азербайджане женщина погибла, ударившись об скалу во время прыжка с парашютом
На территории Сиязанского района женщина погибла, ударившись об скалу во время прыжка с парашютом.
Несчастный случай произошел на горе Беш Бармаг.
Как сообщает Oxu.Az, погибшая Нурана Меджидова (1989 г.р.) проживала в Баку.
Она была парашютисткой-любительницей и неоднократно приезжала в данный район для совершения прыжков.
Согласно информации, во время последнего прыжка она, предположительно, выбрала направление против ветра, что привело к запутыванию парашюта. В результате Меджидова столкнулась со скалой и погибла на месте от полученных травм.
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