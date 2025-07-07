Пассажирский поезд остановился на полпути к Баку - Причина

Сегодня в 09:18, когда пассажирский поезд следовал по маршруту Сумгайыт-Хырдалан-Баку, на участке Хырдалан-Баладжары произошел обрыв контактной сети.

Как передает 1news.az, об этом BAKU.WS сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY) в ответ на запрос.

Отмечается, что для возобновления движения поезда были приняты соответствующие меры: на участок отправлен тепловоз. Причина происшествия расследуется.

Напомним, что ранее утром в редакцию поступила информация о том, что скоростной поезд, следовавший по маршруту Сумгайыт-Хырдалан-Баку, остановился в районе Хырдалана. По имеющимся данным, пассажирам пришлось ждать 30 минут.