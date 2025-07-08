Конфиденциальные видео из квартир азербайджанцев оказались на зарубежных сайтах – Подробности киберкраж

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана провела масштабные оперативно-технические мероприятия по борьбе с киберугрозами, направленными на несанкционированный доступ к камерам видеонаблюдения, установленным в офисах и квартирах по всей стране.

Злоумышленники удалённо подключались к устройствам управления (DVR), перехватывали видеоматериалы, содержащие конфиденциальную информацию о личной и семейной жизни граждан, а затем размещали их на зарубежных интернет-ресурсах.

Как передает 1news.az, в ходе расследования было также выявлено, что аккаунты, позволяющие просматривать изображения с этих камер в режиме реального времени, активно продавались. СГБ совместно с другими государственными органами оперативно устранила вредоносные последствия кибервмешательства.

Благодаря принятым неотложным мерам были установлены адреса подвергшихся кибератаке камер.

Технический осмотр устройств выявил общую уязвимость в системе безопасности, которая стала причиной несанкционированного доступа. От иностранной компании-производителя потребовали немедленно устранить эту уязвимость. Кроме того, все похищенные видеозаписи были удалены с зарубежных интернет-ресурсов.

СГБ настоятельно рекомендует гражданам строго соблюдать правила использования информационно-коммуникационных средств и проявлять особую осторожность при использовании оборудования неизвестного происхождения и сомнительных технических характеристик.