«Отберите мою 7-летнюю сестру у матери»: 12-летняя жертва насилия

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана прояснил ситуацию с ребёнком, чьё обращение относительно 7-летней сестры и матери получило огласку в социальных сетях.

Как сообщили АПА в Госкомитете, сразу после получения информации по данному вопросу Госкомитет связался с Комиссией по защите прав детей при Исполнительной власти Шекинского района, где проживают дети, а также с Министерством внутренних дел.

«Ребёнок в настоящее время временно помещён в приют. Ему оказывается психосоциальная помощь. Одновременно рассматривается вопрос о родительских правах матери, а правоохранительными органами проводятся следственные действия по факту произошедшего преступления», — говорится в сообщении.

Отмечено, что работа по защите прав другого ребёнка также продолжается. После завершения следственных мероприятий общественности будет предоставлена соответствующая информация.

Напомним, накануне в социальных сетях получило распространение обращение 12-летней девочки, касающееся её 7-летней сестры и матери. В своём обращении 12-летняя девочка сказала: «Отберите мою 7-летнюю сестру у матери, он сделает с ней и с моей матерью то же, что мой отчим сделал со мной».