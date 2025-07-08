Пожар возле Зыхского шоссе в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар, произошедший на открытой местности вблизи Зыхского шоссе в Сураханском районе Баку, потушен.

Об этом сообщили в МЧС.

Сообщается, что пожар был потушен силами Государственной службы пожарной охраны МЧС, предотвращено распространение огня на прилегающие территории.

18:18

В Сураханском районе Баку, недалеко от Зыхского шоссе, на открытой местности начался пожар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на горячую линию МЧС «112» поступила информация о возгорании по указанному адресу.

«На место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Работы по тушению пожара продолжаются», — говорится в сообщении.