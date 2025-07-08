В Кяльбаджаре перевернулся автомобиль с военнослужащими

В Кяльбаджарском районе перевернулся автомобиль с военнослужащими.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в поселке Истису Кяльбаджарского района.

Житель Бейляганского района Халиг Гулиев, 1980 года рождения, потерял управление автомобилем марки УАЗ, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось в овраг.

В результате происшествия водитель и пассажиры – житель Бейляганского района Эльмир Гасанов, 1988 года рождения, и житель города Гянджа Вагиф Мамедов, 2000 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

По данному факту проводится расследование.