Начато расследование по факту гибели парашютистки в Сиязане

Прокуратура Сиязанского района проводит расследование по факту гибели жительницы Баку Нураны Меджидовой, 1989 года рождения.

Инцидент произошел 7 июля на территории святилища «Бешбармаг пири» в селе Зарат Сиязанского района, где Меджидова упала во время прыжка с парашютом с горы.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, причина происшествия будет полностью, всесторонне и объективно расследована, передает 1news.az.

По итогам расследования будет принято соответствующее решение.

Напомним, Нурана Меджидова была парашютисткой-любительницей и ранее уже совершала прыжки в этом районе. По предварительной информации, во время последнего прыжка она, предположительно, выбрала направление против ветра. Это привело к тому, что её парашют запутался. В результате Меджидова столкнулась со скалой и скончалась на месте от полученных травм.