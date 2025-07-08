В Азербайджане изъяли около тонны непригодной рыбы с известного рынка - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели проверку на рынке «Кешля» в Баку.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в АПБА.

Было установлено, что во время осмотра цех по переработке рыбной продукции работал без регистрации в системе продовольственной безопасности. Также было выявлено неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние, а рыбная продукция хранилась вне холодильника и выставлялась на продажу без соблюдения температурного режима.

Кроме того, была обнаружена непригодная к употреблению рыбная продукция общим весом 740 кг.

Эта рыба перерабатывалась в бочках с солью в антисанитарных условиях, имела резкий запах и была заражена паразитами.

По данному факту было принято решение о запрете продажи и уничтожении непригодной к употреблению рыбной продукции. Деятельность цеха по переработке рыбной продукции была приостановлена до устранения выявленных недостатков. Составлен административный протокол и выданы обязательные к исполнению предписания.