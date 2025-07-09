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Четыре населенных пункта одного из районов останутся без газа

Фаига Мамедова15:23 - Сегодня
Четыре населенных пункта одного из районов останутся без газа

11 июля в четырёх населённых пунктах Астаринского района будет прекращена подача газа.

Как сообщает 1news.az, об этом объявило ПО «Азеригаз».

По информации, на территории Астаринского района будут проведены испытания на герметичность газопровода среднего давления длиной 2100 метров. Этот газопровод питается от газораспределительной станции «Эрчиван» и обеспечивает природным газом сёла Санджаради и Алаша.

С этой целью 11 июля, начиная с 10:00 и до завершения работ, планируется временное приостановление подачи газа 650 абонентам в общей сложности в четырёх населённых пунктах, включая сёла Санджаради, Алаша, Зюнгюляш и Бандасар.

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