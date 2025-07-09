Жалоба в редакцию: жители поселка Говсан страдают от бездорожья, а структуры «пасуют» друг другу - ФОТО - ВИДЕО

В редакцию 1news.az поступила жалоба от жителей Сураханского района Баку.

Горожане, проживающие по адресу: посёлок Говсан, улица Шехида Камала Гасымова, сообщают о серьезных проблемах с дорожной инфраструктурой.

По их словам, хотя основная дорога улицы заасфальтирована, прилегающий к ней переулок длиной 700 метров полностью лишён асфальтового покрытия и находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

«В течение четырёх лет, что я здесь живу, я обращаюсь во всевозможные инстанции, чтобы нашу проблему решили. Но ответ от всех организаций одинаков: все перенаправляют дело в Исполнительную власть Сураханского района. А те, к сожалению, каждый раз предоставляют разную информацию: то говорят, что ждут решения на основе Государственной инвестиционной программы, то обещают прийти по плану. Но за все четыре года моего проживания здесь, да и до меня ещё люди обращались, никаких попыток так и не было предпринято», – рассказал один из жалобщиков.

Учитывая жалобу граждан, редакция 1news.az обратилась в Исполнительную власть (ИВ) Сураханского района.

По информации, полученной из структуры, аналогичная ситуация наблюдается на многих улицах, и ИВ, в свою очередь, в связи с этим обратилась в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

На наш вопрос о том, какой ответ был получен из ГААДА, представитель ИВ Сураханского района ответил, что на данный момент они не могут об этом сказать. Главное, по их словам, что ИВ направила запрос в нужную инстанцию, так как они не являются организацией, которая занимается укладкой дорог. Представитель ИВ добавил: «Я не могу сказать, какие поступили ответы на эти запросы, так как информация находится в другом отделе».

В итоге нам пообещали, что наш запрос будет перенаправлен в соответствующий отдел и что с нами свяжутся. Однако звонка от ИВ Сураханского района мы так и не дождались.

Учитывая, что вопрос оставался открытым, мы обратились в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), чтобы прояснить оставшиеся неясными моменты.

На вопросы 1news.az ответил пресс-секретарь ГААДА Анар Наджафли.

По его словам, данный участок дороги находится на балансе Исполнительной власти Сураханского района.

А.Наджафли подчеркнул, что «Исполнительная власть Сураханского района не направляла им запрос и не должна обращаться к ним по поводу ремонта дороги, находящейся на её же балансе; по этому вопросу следует обращаться по назначению. Только после включения в программу, исполнение может быть поручено нам».

Он также пояснил: «Если, как говорят жители, другие структуры также перенаправляют запросы в Исполнительную власть, значит, они являются непосредственно ответственными за этот вопрос».

Представитель ГААДА добавил, что Агентство «не является органом, который выдаёт разрешения на проведение ремонтных работ на какой-либо территории или обладает полномочиями принимать такие решения».

Он отметил, что ГААДА - это «структура, финансируемая из государственного бюджета, и выполняет работы в соответствии со средствами, выделенными оттуда».

«Если они действительно обращались к нам, как и утверждают, то в нашем ответе, скорее всего, было указано, что данная территория не находится на нашем балансе и что Исполнительная власть должна обратиться для её включения в государственную программу», - подытожил он.

Таким образом, налицо замкнутый круг, где жители обращаются в ИВ, ИВ перенаправляет в ГААДА, а ГААДА заявляет, что дорога находится на балансе ИВ, и они не получали корректных запросов. А проблема жителей по-прежнему остаётся нерешённой.