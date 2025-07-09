Пляж в Бильгя превратился в мусорный полигон - ВИДЕО

Бесплатный пляж в Бильгя превратился в свалку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на BAKU.WS, в социальных сетях распространились кадры, демонстрирующие, что расположенный в Бильгя бесплатный пляж превратился в свалку.

Отмечается, что пляж переполнен мусором, оставленным отдыхающими.

На кадрах отчётливо видно, как остатки еды и упаковка от напитков, оставленные посетителями пляжа, попадают в воды Каспийского моря у берегов Бильгя. Это не только создаёт неприятный вид на территории, но и наносит вред экологии.