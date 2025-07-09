ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Годовалый Вюсал Горхмазлы перенес тяжелейшую операцию, а семья не имеет средств на ее оплату

Вюсалу Горхмазлы всего один год, но его детство омрачено тяжёлой болезнью. Мальчик страдает от почечной недостаточности, а в его крови обнаружен гепатит B. Сегодня утром, когда состояние Вюсала резко ухудшилось, его срочно доставили на операционный стол.

Об этой душераздирающей ситуации 1news.az рассказала мама малыша, Матанат Бабазаде. С болью в голосе она обращается ко всем неравнодушным:

«Я обращаюсь к вам по поводу моего единственного ребёнка. У него почечная недостаточность, и в крови обнаружили гепатит B. Врачу нужно заплатить 6 тысяч манатов на операцию. Мы смогли одолжить 2 тысячи у родственников, но ещё 4 тысячи нам крайне необходимы».

Матанат ханум сказала: «Клянусь, у нас нет таких денег. Мы живём на съёмной квартире, мой муж – разнорабочий. Очень прошу, это мой единственный ребёнок, помогите мне».

Операцию, по её словам, провели из-за расширения почки малыша.

Эта семья отчаянно нуждается в поддержке. Каждый манат может стать решающим в спасении жизни маленького Вюсала.

Связаться с Матанат ханум можно по телефону: +99455 308 15 76

Карта помощи ABB: 5522 0993 8751 3195

Медицинские справки публикуем ниже.

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