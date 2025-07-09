​​​​​​​Рэперша Ася Ализаде выступит на DREAM Fest 2025 - ВИДЕО

С 23 по 26 июля на побережье Каспийского моря во второй раз состоится масштабный музыкальный фестиваль DREAM Fest 2025 с участием знаменитых артистов из разных стран.

Напомним, что в программе мероприятия произошли изменения в связи с сообщением Министерства культуры Азербайджана от 29 июня. Лайнап первого и третьего дня останется практически без изменений, а на второй и четвёртый дни организаторы подготовили новые имена.

Организаторы фестиваля анонсировали участие в DREAM Fest 2025 известной хип-хоп исполнительницы азербайджанского происхождения Alizade (Ася Ализаде), которая выступит на закрытии фестиваля 26 июля.

Напомним, что ранее организаторы фестиваля анонсировали участие в DREAM Fest 2025 турецкого рэпера Ceza.



