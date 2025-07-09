Лайма Вайкуле обвинила РФ в отмене выступлений российских музыкантов в Азербайджане - ВИДЕО

29 июня Министерство культуры сделало официальное заявление о том, что в связи с событиями в Екатеринбурге в Азербайджане отменены все культурные мероприятия, планировавшиеся при участии государственных и частных структур России.

Вслед за данной новостью организаторы DREAM Fest 2025 объявили об изменениях в программе фестиваля, из которой были исключены выступления российских артистов – именно данная тема была затронута в интервью народной артистки Латвии, популярной эстрадной певицы Лаймы Вайкуле в рамках программы «Drama Queens» на YouTube канале «Дождь».

«Ну, вот так случилось, к сожалению, как все сейчас. Вот все сейчас случилось не так. Знаете, у меня есть песня «Я делала все не так». Вот это относится тоже к тому, что затеяли в России. Вот они делают все не так», - заявила Лайма Вайкуле, отвечая на вопрос о том, как относится к тому, что российские музыканты исключены из программы DREAM Fest 2025.

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