Группа «Blue» выступит на DREAM Fest 2025 - ВИДЕО

С 23 по 26 июля на побережье Каспийского моря во второй раз состоится масштабный музыкальный фестиваль DREAM Fest 2025 с участием знаменитых артистов из разных стран.

Напомним, что в программе мероприятия произошли изменения в связи с сообщением Министерства культуры Азербайджана от 29 июня. Лайнап первого и третьего дня останется практически без изменений, а на второй и четвёртый дни организаторы подготовили новые имена.

Организаторы фестиваля анонсировали участие в DREAM Fest 2025 всемирно известного британского бой-бэнда «Blue», невероятная популярность которого пришлась на начало 2000-х годов - коллектив выступит на фестивальной сцене 24 июля.

«Blue» - британский бой-бэнд, образованный в 2000 году Дунканом Джеймсом, Ли Районом, Саймоном Уэббом и Энтони Коста. В 2002 году группа возглавила британские чарты с перепевкой классической композиции Элтона Джона «Sorry seems to be the hardest word», причем сам музыкант выступил в качестве пятого участника. С 2005 года солисты стали заниматься сольными проектами и не записывались вместе. В 2009 коллектив воссоединился, в 2011 году представлял Великобританию на международном песенном конкурсе «Евровидение», где занял 11-е место.

Напомним, что ранее организаторы фестиваля анонсировали участие в DREAM Fest 2025 турецкого рэпера Ceza.