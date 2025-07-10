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В Азербайджане арестованы лица, воевавшие в составе ЧВК «Вагнер»

Фаига Мамедова17:00 - Сегодня
В Азербайджане арестованы лица, воевавшие в составе ЧВК «Вагнер»

Сабаильский районный суд Баку избрал меру пресечения в виде ареста на 4 месяца в отношении Рамиля Рамиз оглу Алиева (1991 г.р.) и Исмаила Булудхан оглу Гасанова (1974 г.р.).

Они являются фигурантами уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, по материалам дела, эти лица были установлены, задержаны и доставлены в Азербайджан для следственных действий в результате оперативно-розыскных мероприятий СГБ. Их подозревают в совершении различных преступлений как за рубежом, так и на территории Азербайджана.

Установлено, что Алиев и Гасанов ранее были осуждены за умышленное убийство и другие тяжкие и особо тяжкие преступления на территории иностранного государства. Находясь в местах лишения свободы, они были лично отобраны руководителем частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Е.Пригожиным. Им предложили освобождение от отбывания наказания и участие в различных боевых операциях за денежное вознаграждение.

Согласно представленным в суде материалам, Р.Алиев и И.Гасанов участвовали в учениях и боевых операциях с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в различных странах. Кроме того, они подстрекали других граждан Азербайджана к совершению подобных деяний за пределами страны.

В настоящее время следствие по уголовному делу в отношении Р.Алиева и И.Гасанова продолжается. Также расследуются факты совершения ими других преступлений против граждан Азербайджанской Республики и иностранных государств.

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