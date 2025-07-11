 ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Инфекция, перелом и отсутствие средств: История маленькой Мяляк, нуждающейся в поддержке - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Инфекция, перелом и отсутствие средств: История маленькой Мяляк, нуждающейся в поддержке - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова09:55 - Сегодня
ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Инфекция, перелом и отсутствие средств: История маленькой Мяляк, нуждающейся в поддержке - ФОТО - ВИДЕО

Ранее редакция 1news.az уже рассказывала историю маленькой Мяляк Турабовой, которая с самого рождения мужественно борется с серьёзным недугом – спина бифида.

Сегодня мама Мяляк, Мирвари Турабова, вновь обратилась к нам, делясь своей болью и отчаянием. Она рассказала, что из-за финансовых трудностей им пришлось провести операцию её дочери слишком поздно. «Если бы это было в два года, рана зажила бы быстро. Но мы смогли сделать операцию только когда Мяляк исполнилось девять лет, и с тех пор её рана открывалась уже трижды», – с горечью поделилась Мирвари ханум.

«Я не могу оставить Мяляк и пойти работать», — с болью делится мама девочки.

Она ведь больной ребёнок, ей что-то очень хочется, а я не могу ей это купить, чтобы она поела.

Мама Мяляк надеется: «Может быть, кто-нибудь увидит этот пост и возьмет расходы на себя».

Ситуация усугубляется новыми трудностями. «Сейчас у неё инфекция мочевыводящих путей, — говорит Мирвари ханум. - Я не могу отвезти её к врачу, мы живём на съёмной квартире, нет средств».

По словам мамы, к уже существующим проблемам добавились новые медицинские назначения и расходы.

«Ей прописали физиотерапию из-за перелома другой ноги. К тому же, нужно будет поменять катетер в животе. На всё это необходимо три тысячи манатов», - рассказала она.

Номер матери для связи: +99477 325 38 70

Номер банковской карты: Kapital Bank 4169 7388 2519 9098

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

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