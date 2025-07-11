В Баку отец ранил дочь ножом

В Гарадагском районе столицы 60-летний мужчина ранил свою дочь ножом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, житель Лерикского района Бахруз Мамедов (имя и фамилия условные) поссорился с дочерью в своём доме. В результате конфликта Мамедов избил дочь. Не успокоившись, отец нанес дочери ранение кухонным ножом в ногу.

Пострадавшая была госпитализирована, на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту было возбуждено уголовное дело, которое передали в суд. В ходе судебного разбирательства отец и дочь примирились, и суд прекратил уголовное дело.