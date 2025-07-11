Ночные гонки в Хырдалане: мотоциклисты беспокоят горожан - ВИДЕО

В Абшеронском районе участились жалобы на мотоциклистов, нарушающих покой граждан в ночное время.

Съемочная группа Baku TV посетила город Хырдалан, откуда поступает наибольшее количество обращений.

На месте было подтверждено, что обеспокоенность жителей обоснована, передает 1news.az.

По словам местных жителей, мотоциклисты передвигаются по улицам с громким шумом моторов и игнорируют правила дорожной безопасности.

«Каждую ночь разъезжают до самого утра. Люди спят, а они мешают», — пожаловался один из горожан.

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