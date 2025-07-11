Крупный тайник с боеприпасами найден на Абшероне - ФОТО - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступили сообщения об обнаружении оружия и боеприпасов в сёлах Мамедли и Новханы, а также на территории посёлка Масазыр Абшеронского района.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС.

В связи с полученными сообщениями на место происшествия немедленно была направлена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска (ССОО) МЧС. После проведения соответствующих мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов, при осмотре мест происшествий были обнаружены боеприпасы, пригодные для боевого применения: 17 ручных гранат Ф-1, 16 взрывателей УЗРГМ, 1 взрыватель УБР-М75П1, 85 патронов калибра 7,62 мм, 44 патрона калибра 5,45 мм и 13 патронов калибра 9,18 мм, 1 автомат АК-74 и 2 магазина к нему, 1 автомат АКСУ, 2 пистолета типа «Макаров» и 2 магазина к ним, а также 1 штык-нож.

Обнаруженные оружие и боеприпасы были изъяты и вывезены с территории специалистами оперативной группы ССОО.