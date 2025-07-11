Стартует приём в детсады Азербайджана - ДАТЫ

С наступающей недели начинается приём детей в дошкольные образовательные учреждения (детские сады).

Как сообщает 1news.az, об этом объявило Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что с 11:00 18 июля родители смогут в электронном формате создать очередь для приёма в дошкольные учреждения, находящиеся в ведении региональных управлений образования и Нахчыванской Автономной Республики. С 11:00 25 июля такая возможность откроется для дошкольных учреждений Баку.

Очереди для детей, родившихся в 2020 и 2021 годах, активируются в 11:00. Для детей, родившихся в 2022, 2023 и 2024 годах, очереди станут активными в 15:00.

При создании очереди в системе приёма в дошкольные учреждения для одного ребенка можно выбрать максимум 3 дошкольных учреждения. Процесс преобразования существующих очередей в запрос (при наличии свободных мест) будет осуществлён минимум через 5 дней. После того как очередь будет преобразована в запрос, родитель (или законный представитель) должен в течение 7 дней предоставить документы в соответствующее учреждение. В противном случае запрос будет удалён, и на место будет принят другой ребёнок в порядке очереди.

Родители могут создать электронный кабинет для приёма детей в дошкольные образовательные учреждения на 2025-2026 учебный год на сайте www.bq.edu.az.

Напомним, что очереди и запросы, созданные в системе приёма в прошлом учебном году, были архивированы и добавлены в личный кабинет родителя. Эти очереди и запросы недействительны для текущего года.