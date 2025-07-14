В Азербайджане ожидается 40-градусная жара

В Азербайджане 15 июля ожидается погода без осадков и до 40 градусов жары.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер, передает 1news.az.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем — 34-38° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы — 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-70%, днем — 35-40%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди, грозы и град. Местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем — 36-40° тепла. В горах ночью 10-15° тепла, днем — 26-31° тепла.