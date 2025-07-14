Бросив серьезный вызов неоколониализму, Азербайджан стал мощным катализатором в продвижении международной справедливости, создав при этом исторический прецедент для народов, которые до сих пор страдают от этого уродливого наследия.

Именно решительная позиция Азербайджана, в частности деятельность Бакинской инициативной группы, стала мощным стимулом в борьбе народов за освобождение от колониального гнета и реализации их права на независимость.

Ярким примером многолетней борьбы за свободу стала Новая Каледония, кульминацией которой стало соглашение о новом, уникальном статусе этой территории.

Утром 12 июля в парижском пригороде Буживаль было подписано соглашение о присвоении Новой Каледонии статуса государства в составе Французской Республики, которое может быть признано международным сообществом. Речь идет о государстве sui generis - уникальном в своем роде. В документе отмечается, что он являет собой «новый этап на пути деколонизации и эмансипации» Новой Каледонии - французской заморской территории в Тихом океане.

Прописанное в соглашении присвоение Новой Каледонии статуса государства должно быть отражено в Конституции Франции - для этого французское правительство обязывается представить законопроект об изменении Основного закона уже осенью 2025 года, а в феврале 2026 года планируется провести референдум на самих островах. В марте пройдут муниципальные выборы, а в июне - решающие региональные выборы, на которых будет сформирован новый состав Конгресса. Именно тогда народ продемонстрирует свою готовность к принятию нового политического курса. Ключевое здесь – право, открывающее новокаледонцам двери для будущих решений, включая возможный полный суверенитет.

По соглашению, полномочия в сфере международных отношений переходят Нумеа без предварительных условий, а полномочия в сферах обороны, безопасности, юстиции и валюты пока остаются за Парижем.

Однако Конгресс Новой Каледонии большинством голосов может потребовать перенести их на архипелаг.

В этом случае будет запущен «совместный проект» между Парижем и Нумеа, который будет вынесен на «консультацию» с жителями Новой Каледонии.

Среди наиболее важных пунктов соглашения - учреждение гражданства Новой Каледонии на основании ряда критериев. Жители Новой Каледонии будут иметь двойное гражданство - французское и новокаледонское и сохранят гражданство ЕС. Отказ от французского гражданства повлечет за собой и отказ от новокаледонского.

В случае окончательного принятия соглашения Новая Каледония при желании сможет изменить название своего государства, его флаг, гимн и девиз, перераспределить полномочия между существующими в стране институциями. Соглашение касается и вопроса избирательного права, планы по реформе которого спровоцировали беспорядки в 2024 году, в результате которых погибли 14 человек. Поводом к волнениям послужило намерение французского правительства дать новым избирателям - тем, кто проживает в Новой Каледонии более 10 лет - право голоса на местных выборах. В итоге реформу, одобренную парламентом, отменили.

Новым соглашением предусмотрено, что на следующих местных выборах 2026 года смогут голосовать 12 тысяч человек, рожденных в Новой Каледонии и не имевших права голоса после заморозки избирательных списков в 2009 году, а также те, кто живет в Новой Каледонии более 15 лет. На последующих выборах смогут голосовать все люди с гражданством Новой Каледонии - его можно будет запрашивать в том числе после 10 лет постоянного проживания на архипелаге.

Во внешнеполитическом блоке Новая Каледония получает право на самостоятельную дипломатическую активность при условии соблюдения интересов Франции в области обороны, безопасности и международных обязательств. В военной сфере Франция сохраняет за собой верховную компетенцию, но вооруженные силы страны обязуются обеспечивать защиту населения и территориальной целостности Новой Каледонии в тесном взаимодействии с местными властями. Планируется создание добровольной службы, усиление адаптированного военного контингента, а также учреждение Высшего совета по безопасности, куда войдут как представители центральной власти, так и местных сообществ. Также разрешено формирование муниципальных полицейских структур, включая особые «традиционные силы» в регионах, где сохранились клановые и этнические системы самоуправления.

Интересным элементом документа является пункт о возможной передаче Новой Каледонии одного из направлений исключительной компетенции французского государства - будь то оборона, финансовая система, юстиция или правопорядок. При условии, что Конгресс территории примет такое решение, должна быть создана рабочая группа, которая проработает детали передачи власти, и после этого проект будет вынесен на всенародное голосование. Все проживающие на территории жители смогут принять участие в референдуме, что придаст процессу легитимность.

Экономическая часть соглашения фокусируется на подписании пакта о финансовом и социальном восстановлении, в том числе, постепенном списании долгов Новой Каледонии и стратегическом использовании богатейших никелевых залежей, которыми славится архипелаг. Обсуждается разработка отдельной политики в сферах образования, медицины, транспорта, доступного жилья и социальной защиты.

Париж обязуется учитывать внешнеэкономические интересы территории, в особенности в вопросах торговли, и содействовать ее участию в работе международных организаций. Опять же, при этом ни о каком полноценном представительстве в ООН речи пока не идет.

Соглашение об уникальном статусе Новой Каледонии в составе Французской Республики официально преподносится как компромисс и, хотя формально пока не ведет к полной независимости, фактически оно закладывает основы для формирования собственной политической идентичности, знаменуя собой новый этап в долгой политической истории этой территории и одновременно открывая потенциал для трансформации всей политико-территориальной архитектуры Франции.

Ускорить поиск формулы, способной хотя бы частично удовлетворить обе стороны, Париж был как вынужден под усиливающемся движении за деколонизацию непосредственно на архипелаге, так и под давлением международного сообщества.

Особая роль в этом процессе принадлежит Бакинской инициативной группе, которая продолжительное время активно продвигает тему деколонизации Франции на авторитетных международных площадках.

Азербайджан неоднократно подчеркивал свою приверженность борьбе с неоколониализмом, призывая мир к уважению прав коренных народов. Участие представителей Новой Каледонии в форумах, организованных в Баку, вызвало широкий международный резонанс и усилило легитимность деколонизационной повестки.

История Новой Каледонии с 1853 года - это история принудительного подчинения, колонизации, и теперь уже, возможно медленного, но последовательного освобождения. Соглашение от 12 июля может войти в историю как начало конца последнего акта французского колониализма, особенно если его реализация завершится полным признанием политической субъектности Канаков.

С другой стороны, опыт Новой Каледонии может стать прецедентом для других зависимых территорий. Как известно, сегодня набирают обороты движения за независимость территорий, находящихся под колониальным гнетом Франции и Нидерландов, таких как Гваделупа, Французская Гвиана, Корсика, Мартиника, Реюньон, Бонайре, Французская Полинезия, Майотта, а также Уоллис и Футуна. И большую поддержку устремлениям народов этих территорий оказывает именно БИГ.

Для Франции, которая преподносит себя как защитника прав человека, ситуация с Новой Каледонией стала серьезным испытанием. Теперь Парижу все сложнее скрывать разницу между красивыми словами о «свободе, равенстве и братстве» и реальным контролем над заморскими территориями. Под давлением международного сообщества, в том числе из-за критики и потери имиджа, Макрону пришлось пойти на уступки.

Поддержка Бакинской инициативной группой канакского народа в их стремлении к независимости, создание диалоговых площадок и привлечение внимания мировой общественности - это вклад, который был признан всем мировым сообществом, включая саму Францию.

Именно благодаря деятельности БИГ проблема Новой Каледонии, ранее практически игнорируемая на международной арене, обрела новую актуальность и была вынесена на обсуждение в ООН и другие многосторонние форматы.

Таким образом, Азербайджан сыграл и продолжает играть ключевую роль в привлечении внимания международного сообщества к проблеме колониализма и неоколониализма, системно и последовательно продвигая тему освобождения народов, находящихся под колониальным управлением. А Бакинская инициативная группа превратилась в действенный политический инструмент и одну из самых сильных и действенных международных платформ, отстаивающих права народов зависимых территорий на глобальном уровне.

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Сегодня Франция празднует День освобождения Бастилии, и точно так же, как это событие более 200-летней давности стало символом борьбы за свободу и права людей, сегодняшнее соглашение о новом статусе Новой Каледонии стало знаковым событием на долгом пути к освобождению народов, стремящихся к свободе, независимости и справедливости.

Это достижение диктует необходимость пересмотра старых имперских практик, показывая, что истинная свобода, к которой когда-то стремились деятели Французской революции, теперь должна быть реализована в отношении всех народов, включая те, которые продолжают бороться за признание своих прав.

Феномен Новой Каледонии еще раз показал, что деколонизация - это один из самых главных современных вызовов, и ответить на него способны те, кто реально поддерживает права народов, а не только декларирует их.

А модель для Новой Каледонии - это не только локальное политическое решение, но и наглядный пример новой архитектуры постколониального мира.

Неоспоримая роль Азербайджана в этом процессе превращает его в новый центр силы, способный влиять на глобальные процессы справедливости и равноправия

Иными словами, пример Новой Каледонии стал отправной точкой для демонтажа старых имперских практик и началом новой эпохи, в которой голос народов усиливается не только благодаря борьбе, но и через солидарность и международную поддержку. И в этой новой эпохе Азербайджан – не просто наблюдатель, а активный архитектор позитивных изменений.