Автобус сбил водителя неисправного автомобиля: Кадры страшной аварии - ВИДЕО

На проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел:

«Водитель легкового автомобиля, у которого возникла техническая неисправность, остановил транспортное средство на обочине дороги, но не соблюдал правила безопасности. В это время водитель движущегося автобуса, не соблюдая дистанцию и проявив невнимательность, совершил наезд на него. В результате этого происшествия с участием двух транспортных средств образовался транспортный затор продолжительностью 25 минут в направлении станции метро «Кёроглу».

Центр интеллектуального управления транспортом ещё раз обращается к водителям, напоминая, что при возникновении технической неисправности в автомобиле необходимо включить аварийную световую сигнализацию и использовать специальный знак. В то же время другие водители должны соблюдать дистанцию, не превышать скорость и быть внимательными на дорогах».