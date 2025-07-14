Крупная партия марихуаны изъята на границе Азербайджана

На участке пограничного отряда «Горадиз» Командования пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) пограничным нарядом были замечены подозрительные действия неизвестного лица.

Как сообщает 1news.az, об этом распространила информацию ГПС.

Пограничная застава была немедленно поднята по команде "К оружию!", служебная территория оцеплена, и проведен пограничный поиск.

В результате проведенных оперативно-войсковых мероприятий был задержан гражданин Азербайджана – Гасанов Ризван Гардаш оглу, 1993 года рождения. При досмотре у него было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана общим весом 13 килограммов 400 граммов.